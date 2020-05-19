СМИ: "Зенит" предложил футболисту Кокорину новый контракт

Руководство футбольного клуба "Зенит" предложило новый контракт нападающему Александру Кокорину, сообщает "Спорт день за днем". Нынешнее соглашение истекает летом.

Кокорин зимой вопреки желанию главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака был отдан руководством клуба в аренду в "Сочи" до окончания текущего сезона. Уже летом 29-летний нападающий может стать свободным агентом, однако "Зенит" не планирует расставаться с игроком.

Условия нового договора пока неизвестны, как и нет информации о том, принял ли это предложение сам Кокорин, к которому, который ранее рассказал об интересе к себе со стороны итальянских команд.

Осенью 2019 года Кокорин вышел по УДО из колонии в Белгородской области, где отбывал срок за избиение нескольких человек в центре Москвы, и "Зенит" не смог внести его в заявку на сезон. Зимой форвард перешел в "Сочи", где в четырех матчах забил три мяча.