Указ губернатора Ярославской области от 28 мая 2020 года № 125 "О внесении изменений в указы Губернатора области от 18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности и на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В абзацах третьем, четвертом слова "по 31 мая" заменить словами "по 15 июня".

1.1.2. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.1.3. В абзаце восьмом слова "по 01 июня 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2020 года".

1.2. Абзац первый пункта 81 изложить в следующей редакции:

"81. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 27 марта по 29 мая. Рекомендовать гражданам указанной возрастной категории соблюдать режим самоизоляции в период с 30 мая по 15 июня 2020 года.".

1.3. В абзаце втором пункта 83 слова "обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 81" заменить словами "указанными в пункте 81".

2. Внести в указ Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" изменение, заменив в пункте 1 слова "по 31 мая 2020 года" словами "по 15 июня 2020 года".

3. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







