Распоряжение правительства Челябинской области от 31 мая 2020 года № 366-рп "О внесении изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.) следующие изменения:

1) пункты 13-1, 13-2 признать утратившими силу;

2) подпункт 7 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"7) обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).";

3) подпункт 3 пункта 18 признать утратившим силу.

2. Внести в пункт 11 Требований к осуществлению деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности", утвержденных распоряжением Правительства Челябинской области от 06.04.2020 г. № 191-рп "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.), изменение, признав его утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







