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31.05.2020 10:06
Рубрика: Российский автопром

Идеальный "Запорожец" выставили на продажу за полмиллиона рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра выставили на продажу на сайте Auto.ru. Цена впечатляет - 500 тысяч рублей.

Впрочем, и состояние у машины идеальное (за 34 года ржавчина появилась только на выхлопной трубе). Автомобиль хранился в частной коллекции, за ним регулярно ухаживали. В комплекте с "Запорожцем" идет заводской резиновый коврик в багажнике, набор инструментов и запаска.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Под капотом машины располагается двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 45 л.с. Моторчик работает в связке с четырёхступенчатой механической КП. Последняя модификация "Запорожца" с индексом ЗАЗ-968М выпускалась с 1979 по 1994 год.

Ранее "РГ" сообщала, что на популярном британском тюнинг-шоу Ultimate Stance представили самый необычный для местной публики хот-род - на базе ЗАЗ-965. Клиренс автомобиля и без того не велик - 175 мм, а эта машина и вовсе цепляет днищем за асфальт.

Кстати

Пассажир переднего сиденья автомобиля ЗАЗ-968 мог обнаружить у себя под ногами маленький прямоугольный люк. В одном из выпусков автомобильного шоу Top Gear ведущий Джереми Кларксон так объяснил его предназначение: когда машина останавливалась на замерзшем водоеме, через люк можно было проделать лунку и наслаждаться зимней рыбалкой, не выходя из машины.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru