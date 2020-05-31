Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon

Человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. С таким заявлением в субботу выступил глава SpaceX Илон Маск после успешного запуска созданного его компанией корабля.

По его словам, Crew Dragon сделан людьми, и это достойно гордости. "Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь, меня самого захлестывают эмоции", - цитирует ТАСС Маска. Он подчеркнул, что теперь важно безопасно вернуть на Землю астронавтов, находящихся на борту Crew Dragon.

Маск также заявил, что это первый шаг цивилизации на пути к Марсу. "Если доступ на околоземную орбиту станет обычным делом, то тысячи, а возможно, и миллионы людей смогут отправиться на другие планеты. И после того, что произошло сегодня, это становится все более реальной возможностью", - отметил глава SpaceX.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в субботу в 22:22 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). На борту корабля находятся 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен. Стыковка с Международной космической станцией намечена на воскресенье.

Присутствовавший на космодроме президент США Дональд Трамп назвал запуск Crew Dragon "триумфальным возвращением к звездам".