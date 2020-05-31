Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.

"Спасибо, сэр", - написал Маск в Twitter. Он также отметил, что рассчитывает на "взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

Кроме того, на запись Рогозина ответил и директор NASA Джеймс Брайденстайн. "Спасибо! NASA благодарно за наше сотрудничество", - написал он в Twitter, отметив, что рассчитывает продолжить вместе делать "великие вещи в сфере космических исследований".

Напомним, Crew Dragon стал первым в мире кораблем, созданным частной компанией, доставившим астронавтов на МКС. Его старт был произведен 30 мая в 22.22 мск с мыса Канаверал в штате Флорида. Сейчас астронавты Роберт Бенкен и Даглас Харли уже перешли на борт МКС, где проведут 3-4 месяца. Дата их возвращения на землю пока не определена.

Thank you! @NASA is grateful for our partnership and we look forward to continuing to accomplish great things together in space exploration. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 31, 2020