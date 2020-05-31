Да нет, никакая истина в спорах не рождается. Злоба рождается, иногда и истерика. И - стена. Да, непробиваемая стена между спорящими. Нынче спор - это прекрасный повод публично рассориться.
Изредка, конечно, бывает иначе. Вот тут на страницах "Российской газеты" со мной подискутировал ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский - критик вообще-то отличающийся очень язвительным пером. Но тут - нет. Я высказал одну позицию, Григорий Анатольевич другую. Я с ним поспорил на "Фейсбуке", а он меня пригласил выступить в ГИТИСе на будущий год.
Обошлось без скандала, взаимных оскорблений и воспоминаний о том, кто что делал до 1917 года. Просто поговорили два человека. Высказали разные позиции. И разошлись.
Общественного резонанса наш спор не вызвал: матом не ругались, грязью друг друга не поливали, взаимные ошибки прошлого не поминали. Не интересно.
То ли дело, когда известный телеведущий "рубится" с известным кинорежиссером! И вот, что интересно: режиссер замечательный, и телеведущий - тоже. Даже те, кому два этих персонажа не любы, признают: оба - умные люди.
И вот два умных человека занимаются не тем, чтобы переубедить, а тем, чтобы рассказать гадости о прошлой жизни друг друга. Выдающийся кинорежиссер тратит силы и время на то, чтобы найти гадости о прошлой жизни выдающегося тележурналиста, потому что тележурналисту не понравилась позиция кинорежиссера. Не понравилась без аргументов. Просто не понравилась - и все.
Серьезные же люди! Каждый - лидер в своей сфере, и, словно пацаны во дворе, ударом отвечают на удар.
Вообще в публичных спорах последнего времени возникла удивительная тенденция: оспаривать не позицию соперника по дискуссии, а его жизнь.
Деятели шоу-бизнеса тут чего-то не поделили, или еще кто... Тут же начинается ироничный или серьезный полив друг друга. И вот, что я думаю в таких случаях. Никого не имея в виду конкретно, а абстрактно думаю.
А что, думаю я, совсем, например, плохой человек, недостойный не может истину говорить? Истина - она что, только из уст истинных людей выпархивает? Даже, если человек совсем был неправ в какой-то своей прошлой жизни, он не может говорить правду?
Публичные люди - тележурналисты, например, - в таких выражениях спорят друг с другом, что неловко становится. Крик и оскорбления стали нормой. В стране, где публично выражаться не позволяет закон, - люди запросто это делают, потому что они публичные люди.
Я не поучаю никого и не оцениваю. Каждый сам хозяин своему слову и спору. Каждый сам решает: поддаваться ему на словесную провокацию или отойти с улыбкой. Я удивляюсь. И что мне лично особенно обидно: спорят-то все люди, которых я уважаю. То есть буквально с каждым из спорящих я бы с удовольствием выпил рюмочку чайку, а с некоторыми даже это делал.
И вот смотрю я на своих знакомцев и думаю с печалью: "Мужики, вы чего? Вы же - все! - не нуждаетесь в пиаре, вас и так все знают. Что за радость вы находите в публичной ругани? Почему вам не жалко тратить свои силы и нервы на гадости?"
Все участники последних публичных скандалов - профессионалы в своем деле. То, что они делают - каждый в своей области, - вызывает споры, разногласия, восторги и осуждения. Но равнодушным не оставляет. Так зачем же приковывать к себе внимание скандалами?
Это не риторический вопрос. Я, правда, не понимаю.
Может, мода? Сначала она возникла в телевизионных интервью - жанре, как вы догадываетесь, мною любимом. На экране перестали разговаривать и начали биться друг с другом. У нас осталось очень мало телеведущих, которым интересен их собеседник, которые разговаривают с человеком, чтобы его раскрыть зрителю. Если уж совсем попросту: доброжелательных людей.
Нынче властвует спор. В моде стали острые вопросы. Что это такое? Это вопросы-нападение, вынуждающие собеседника обороняться, то есть не раскрываться, а закрываться.
"Помнится, вы тогда-то сказали то-то... Ну-ка, объясните, что вы имели в виду? А тогда-то вы поступили так-то, не жалеете о своем поступке? А почему вы двадцать лет назад говорили то, а десять - се. Вы изменили позицию?"
Кому-то такое, наверное, интересно. После редкого интервью зритель скажет: "Смотри-ка, как неожиданно раскрылся такой-то". Нынче иной критерий. "Видел, как Х и Y бодались? Х явно круче, поборол соперника". Не интервью, а вольная борьба.
Не спор, а очень вольная борьба. Хотя, в принципе, спор - дело хорошее. Живое, занятное. Тем более, когда достойные люди участвуют.
В Древней Греции однажды спорили два философа. И один говорит: "Человек - это существо на двух ногах без перьев". Второй промолчал, удалился, и через некоторое время швырнул на землю ощипанную курицу со словами: "Вот твой человек". И они продолжили спорить о человеке.
Так ведь тоже можно. И это не марсиане делали, а люди. На нашей с вами планете.
Мы живем в очень нервное время. И так хочется, чтобы призыв из мультика "Ребята, давайте жить дружно!" воспринимался как закон.
Или это совсем невозможно и утопично? И призыв этот, в общем, бессмыслен, как любой призыв?
Жаль, коли так.