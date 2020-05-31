Нет, ну, правда: вы лично, дорогой и уважаемый читатель "Российской газеты" видели, чтобы в спорах родилась истина? Чтобы собеседник ваш сказал: "Дружище, как ты прав! Абсолютно я с тобой согласен! Истину речешь ты, ни дать ни взять - истину". Или сами вы когда-нибудь говорили другому человеку такие слова? Вряд ли, если честно...

Да нет, никакая истина в спорах не рождается. Злоба рождается, иногда и истерика. И - стена. Да, непробиваемая стена между спорящими. Нынче спор - это прекрасный повод публично рассориться.

Изредка, конечно, бывает иначе. Вот тут на страницах "Российской газеты" со мной подискутировал ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский - критик вообще-то отличающийся очень язвительным пером. Но тут - нет. Я высказал одну позицию, Григорий Анатольевич другую. Я с ним поспорил на "Фейсбуке", а он меня пригласил выступить в ГИТИСе на будущий год.

Обошлось без скандала, взаимных оскорблений и воспоминаний о том, кто что делал до 1917 года. Просто поговорили два человека. Высказали разные позиции. И разошлись.

Нынче спор - это прекрасный повод публично рассориться

Общественного резонанса наш спор не вызвал: матом не ругались, грязью друг друга не поливали, взаимные ошибки прошлого не поминали. Не интересно.

То ли дело, когда известный телеведущий "рубится" с известным кинорежиссером! И вот, что интересно: режиссер замечательный, и телеведущий - тоже. Даже те, кому два этих персонажа не любы, признают: оба - умные люди.

И вот два умных человека занимаются не тем, чтобы переубедить, а тем, чтобы рассказать гадости о прошлой жизни друг друга. Выдающийся кинорежиссер тратит силы и время на то, чтобы найти гадости о прошлой жизни выдающегося тележурналиста, потому что тележурналисту не понравилась позиция кинорежиссера. Не понравилась без аргументов. Просто не понравилась - и все.

Серьезные же люди! Каждый - лидер в своей сфере, и, словно пацаны во дворе, ударом отвечают на удар.

Вообще в публичных спорах последнего времени возникла удивительная тенденция: оспаривать не позицию соперника по дискуссии, а его жизнь.

Деятели шоу-бизнеса тут чего-то не поделили, или еще кто... Тут же начинается ироничный или серьезный полив друг друга. И вот, что я думаю в таких случаях. Никого не имея в виду конкретно, а абстрактно думаю.

А что, думаю я, совсем, например, плохой человек, недостойный не может истину говорить? Истина - она что, только из уст истинных людей выпархивает? Даже, если человек совсем был неправ в какой-то своей прошлой жизни, он не может говорить правду?

Публичные люди - тележурналисты, например, - в таких выражениях спорят друг с другом, что неловко становится. Крик и оскорбления стали нормой. В стране, где публично выражаться не позволяет закон, - люди запросто это делают, потому что они публичные люди.

Я не поучаю никого и не оцениваю. Каждый сам хозяин своему слову и спору. Каждый сам решает: поддаваться ему на словесную провокацию или отойти с улыбкой. Я удивляюсь. И что мне лично особенно обидно: спорят-то все люди, которых я уважаю. То есть буквально с каждым из спорящих я бы с удовольствием выпил рюмочку чайку, а с некоторыми даже это делал.

И вот смотрю я на своих знакомцев и думаю с печалью: "Мужики, вы чего? Вы же - все! - не нуждаетесь в пиаре, вас и так все знают. Что за радость вы находите в публичной ругани? Почему вам не жалко тратить свои силы и нервы на гадости?"

Все участники последних публичных скандалов - профессионалы в своем деле. То, что они делают - каждый в своей области, - вызывает споры, разногласия, восторги и осуждения. Но равнодушным не оставляет. Так зачем же приковывать к себе внимание скандалами?

Это не риторический вопрос. Я, правда, не понимаю.

Может, мода? Сначала она возникла в телевизионных интервью - жанре, как вы догадываетесь, мною любимом. На экране перестали разговаривать и начали биться друг с другом. У нас осталось очень мало телеведущих, которым интересен их собеседник, которые разговаривают с человеком, чтобы его раскрыть зрителю. Если уж совсем попросту: доброжелательных людей.

Нынче властвует спор. В моде стали острые вопросы. Что это такое? Это вопросы-нападение, вынуждающие собеседника обороняться, то есть не раскрываться, а закрываться.

"Помнится, вы тогда-то сказали то-то... Ну-ка, объясните, что вы имели в виду? А тогда-то вы поступили так-то, не жалеете о своем поступке? А почему вы двадцать лет назад говорили то, а десять - се. Вы изменили позицию?"

Кому-то такое, наверное, интересно. После редкого интервью зритель скажет: "Смотри-ка, как неожиданно раскрылся такой-то". Нынче иной критерий. "Видел, как Х и Y бодались? Х явно круче, поборол соперника". Не интервью, а вольная борьба.

На экране перестали разговаривать и начали биться друг с другом

Не спор, а очень вольная борьба. Хотя, в принципе, спор - дело хорошее. Живое, занятное. Тем более, когда достойные люди участвуют.

В Древней Греции однажды спорили два философа. И один говорит: "Человек - это существо на двух ногах без перьев". Второй промолчал, удалился, и через некоторое время швырнул на землю ощипанную курицу со словами: "Вот твой человек". И они продолжили спорить о человеке.

Так ведь тоже можно. И это не марсиане делали, а люди. На нашей с вами планете.

Мы живем в очень нервное время. И так хочется, чтобы призыв из мультика "Ребята, давайте жить дружно!" воспринимался как закон.

Или это совсем невозможно и утопично? И призыв этот, в общем, бессмыслен, как любой призыв?

Жаль, коли так.