Сотрудники музея попросили министра культуры вернуть им директора

В самом популярном и доходном в Воронежской области музее-заповеднике "Дивногорье" сменили директора. Против кадровой рокировки выступил коллектив учреждения и авторитетные деятели культуры.

Они полагают, что развитие уникального комплекса, где соединены природные, архитектурные, археологические и исторические достопримечательности - может обеспечить только профильный специалист. "Российская газета" разбиралась в ситуации.

С мая прошлого года музей-заповедник в меловых горах возглавляла заместитель директора, начальник отдела музейной деятельности Софья Кондратьева. Она проработала в учреждении более десяти лет и пришла на смену Марине Лыловой, которая руководила "Дивногорьем" с момента его создания, с 1991 года. Она оставила свой пост по собственному желанию.

Софью как начальника приняли в "Дивногорье" безоговорочно. Кандидат исторических наук, магистр Манчестерского университета, она профессионально занималась спелеологией (ключевой объект показа в Дивах - как раз пещерный комплекс), училась музейному менеджменту в Москве. Как сотрудник заповедника - организовывала крупные проекты, конференции, форумы, массовые мероприятия. В 2016 году получила премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства. А в 2018 году - премию президента для молодых деятелей культуры.

В статусе и.о. директора Софья Кондратьева с нуля организовала капремонт административно-хозяйственного здания и работы в помещении, где планируют развернуть открытое фондохранилище. Продвинула заповедник к стратегической цели - включению Дивногорья в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Минувшим летом здесь провели немало массовых мероприятий, отвоевали возможность создания выставки "Когда камень был железом", договорились со спонсором об установке скамеек.

Строили планы по привлечению дополнительного финансирования, в частности на долговечную и "человечную" навигацию, детально проработали проект создания музейной детской площадки… И самое главное - как могли, затормозили передачу пещерного комплекса в Больших Дивах.

"Для Дивногорья очень важно сохранить целостность и сберечь эти хрупкие памятники", - отметила Кондратьева, подводя итоги года работы на посту руководителя. И добавила, что вынуждена уйти. Департамент культуры Воронежской области, в чьем подчинении находится музей-заповедник, решил назначить директором специалиста со стороны.

Это стало неожиданностью для коллектива, поскольку ранее чиновники не выражали недовольства хозяйственной или просветительской деятельность учреждения. В разговоре с "РГ" Софья Кондратьева подтвердила, что четких претензий за минувший год к ее работе не высказывалось, разве что общение с прессой рекомендовали проводить только с разрешения департамента.

Ситуация получила большой резонанс, недоумение по поводу такой кадровой политики высказали многие известные воронежцы. Заслуженный артист России Камиль Тукаев назвал происходящее огромной ошибкой, пояснив, что Софья Кондратьева - "современный, молодой и продвинутый руководитель", "фанат Дивногорья", компетентный и энергичный специалист. Ученый секретарь областного музея имени И. Крамского Наталья Бакина назвала решение властей "совершенно непонятным, необъяснимым с позиций нормальной логики".

Сотрудники "Дивногорья" составили обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, воронежскому губернатору Александру Гусеву и руководителю регионального департамента культуры Марии Мазур. В нем сказано, что коллектив глубоко возмущен ситуацией с назначением нового директора и просит утвердить в этой должности Кондратьеву, которая известна как эксперт в музейной деятельности, имеет прочные связи в российском и зарубежном научном сообществе. Обращение подписали все сотрудники - от заместителя директора до тракториста.

В ответ на запрос "РГ" о том, кто возглавит заповедник и какие проблемы в его работе стоят особенно остро, департамент культуры ответил, что с 28 мая директором природного, архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" назначен другой специалист. "А замдиректора по научной работе - начальник отдела музейной деятельности Софья Кондратьева продолжит работу в своей должности".

Но Софья Кондратьева сообщила, что не будет продолжать работу. "Мое решение не зависит от личности нового директора. Просто поступок чиновников проявил их отношение к нашему коллективу и его работе, - пояснила Софья. - Заповедник - это 1100 гектаров земли, 650 видов растений, памятники архитектуры и археологии, пещерные комплексы. Все это требует знаний, опыта, глубокого проникновения в тему. Посмотрите, кто такие успешные музейные директора. Никак не известные хозяйственники, которые пришли со стороны. Это люди, которые прошли долгий путь именно в своих музеях… Конечно, я передам все свои наработки новому директору".

После того, как Дивногорье причислят к объектам всемирного культурного наследия, вложения в него возрастут. "Может быть, новое назначение связано с тем, что нужно будет другое управление финансовыми потоками", - предположила Кондратьева. И выразила надежду, что количество посетителей в ближайшей перспективе не уменьшится, запущенные ранее проекты не будут свернуты. А новое руководство музея-заповедника продолжит выступать за сохранение пещерного комплекса в больших Дивах в ведении государства.

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