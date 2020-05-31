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31.05.2020 23:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проект #Мывместе приобщил петербуржцев к волонтерству

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
С 1 июня для петербуржцев старше 65 лет отменяется обязательный режим самоизоляции. Власти по-прежнему призывают пожилых горожан воздержаться от посещения общественных мест, однако теперь это носит рекомендательный характер.
Фото: Центр городских волонтеров. Фото: Центр городских волонтеров.
Фото: Центр городских волонтеров.

Работа проекта #Мывместе продолжается - волонтеры будут помогать пенсионерам с доставкой продуктов и лекарств до тех пор, пока страна полностью не справится с угрозой распространения коронавируса. Но очевидно, что количество заявок от пожилых петербуржцев быстро пойдет на убыль. А значит, можно подвести некоторые итоги работы акции взаимопомощи.

Фото: Центр городских волонтеров.
Волонтерский проект #Мывместе продолжит работу в Петербурге

Проект сломал стереотип о том, что волонтерство - удел студентов. Желание помогать одиноким старикам в сложный период объединило людей самых разных возрастов, профессий, взглядов и социальных статусов. Бизнесмен на дорогой машине везет бабушке молоко и творожок "по акции", бухгалтер обзванивает аптеки в поисках льготного лекарства, доцент едет на другой конец города, чтобы раздобыть для заявителя редкий фильтр для воды - все это рядовые эпизоды.

Судя по всему, дело в том, что призыв присоединиться к акции #Мывместе пришел ко всем с рассылкой от Госуслуг. Для тех, кто на время пандемии остался без регулярной работы, это оказалось отличной возможностью сменить деятельность и почувствовать себя полезным. Большинство занялись волонтерством впервые. И очень воодушевились. Работа добровольцев быстро выплеснулась за рамки простой доставки продуктов и лекарств.

Вначале волонтеры радовали бабушек и дедушек вкусными сюрпризами - если видели, что заявитель явно бедствует, докладывали в пакет с продуктами вкусности от себя. Потом стали решать бытовые проблемы, обсуждая проблему конкретного пенсионера в чате и скидываясь деньгами. Одной бабушке купили кровать, другой - электроплитку, третьей - кресло-каталку, четвертой - месячный запас жизненно важного лекарства, которого по льготе в аптеках не оказалось… В каждом районе северной столицы таких примеров очень много.

Фото: Центр городских волонтеров.
Волонтеры разных стран передали видеопривет добровольцам #Мывместе

Дальше всех пошел петербуржец Дмитрий Глебов. Он создал собственный проект - "Тимуровцы 2.0". Поскольку Дмитрий профессиональный строитель, то и помогать нуждающимся он решил тем, что умеет лучше всего. Его команда единомышленников приводит в порядок жилье тех, кому не по силам даже простой косметический ремонт. Причем, среди подопечных как немощные старики, так и, например, юноша с ДЦП и мать-одиночка.

Многие из тех, кто впервые приобщился к волонтерству, с удивлением и восторгом узнали, что помогать - легко и приятно, а простое "спасибо" порой вдохновляет больше, чем материальное вознаграждение. Теперь они присоединяются к другим добровольческим проектам, чтобы продолжать поддерживать тех, кому это нужно. А некоторые одинокие старики уже больше не будут одинокими - за последние два месяца у них появились "свои" волонтеры, которые их не бросят и после пандемии.

И в этом, на мой взгляд, - самый важный результат проекта #Мывместе.

Кстати

Согласно оперативной сводке Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 18428 заявок петербуржцев старше 65 лет, находящихся в самоизоляции.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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