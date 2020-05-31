Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге

Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге. За два года здесь было уничтожено восемь исторических зданий, во всех эпизодах следователи подозревают поджог.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, рассматриваются следующие версии. Поджоги могли быть совершены из хулиганских побуждений. По второй версии, цель поджигателей - завладеть земельными участками. Также рассматривается вариант, что в Новой Ладоге действует пироман.

За два года вид исторического центра города изменился до неузнаваемости. Были сожжены красивейшие деревянные постройки.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Уничтожение объектов культурного наследия". Много претензий у ведомства и к муниципалитету. Руководителя местной администрации и его предшественницу следователи обвиняют в халатности, что они не уследили за памятниками.

Все сгоревшие здания - это в прошлом жилые дома, которые были расселены по госпрограммам.