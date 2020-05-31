Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

По его словам, комендантский час необходим, чтобы усилить безопасность демонстрантов, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, пишет ТАСС. Ранее ограничение на передвижение граждан в ночное время суток ввели еще около 15 американских городов. Власти ряда штатов, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов нацгвардии для установления порядка на улицах.

Напомним, что массовые беспорядки начались в США на этой неделе. Такая реакция со стороны граждан последовала на жесткое задержание полицейскими 46-летнего местного жителя Джорджа Флойда. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако правоохранители не обращали на это внимания. Афроамериканец умер в больнице. Сейчас власти проводят расследование.