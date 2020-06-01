Два кроссовера, один бизнес-седан. Kia рассказала о новинках для России

- Разрабатывая бизнес-план на 2020 год, мы, конечно, не могли предполагать этого кризиса, спровоцированного COVID-19, который приостановил или даже парализовал работу многих дилеров практически на 2 месяца, - отметил топ-менеджер.

По его мнению, именно июнь должен стать временем перезапуска автомобильного бизнеса в России.

- Традиционно Kia, помимо других возможностей поддержать дилеров, имеет очень сильный козырь. Это новинки. Мы несколько сместили запуск своих новых моделей, но все-таки выполним все свои обещания. И во втором полугодии мы предложим через наших дилеров много интересных новых моделей, - подчеркнул Валерий Тараканов.

Он напомнил, что в начале года речь шла о 7-8 новинках.

- Пока мы запустили Seltos. И вот парад новинок, начиная с июля и по декабрь, открывает XCeed. Дальше нас ждет новый Sorento. Мы также предложим радикально обновленный Mohave. И еще несколько моделей, о которых мы пока не говорим. В том числе - новый седан бизнес-класса, - отметил топ-менеджер.

Фото: Пресс-служба Kia.

По предположению "РГ", речь идет о новом поколении Kia Optima. Мировая премьера состоялась еще в ноябре 2019 года, а до России машина должна была добраться к середине этого года. Очевидно, эту дату пришлось перенести.

Седан теперь базируется на новой платформе, у него изменились габаритные размеры. В салоне у новинки цифровая приборная панель, климат-контроль с сенсорным блоком управления, новая мультимедийная система с дисплеем на 10,25 дюйма и режимом голосового управления. Не исключено, что машина будет называться на нашем рынке по-новому - K5, но официальных подтверждений этой информации нет.

Что касается конкретных дат премьер, то Валерий Тараканов назвать их воздержался.

- Ситуация выправляется, но она по-прежнему очень неопределенная. Поэтому мы поставили себе такую цель - во втором полугодии предложить несколько новых и обновленных моделей. Я считаю, что у нас есть возможности это обещание выполнить, - заявил он.

Кроме того, он прокомментировал вероятность появления в РФ гибридных или полностью электрических автомобилей.

- Если в России сложится условия для запуска таких моделей, а они, очевидно, дороже, чем традиционные автомобили, мы отреагируем на такой спрос. Но для того, чтобы он появился, нужны изменения в налоговом законодательстве, льготы особые. Если все это будет предложено российскому потребителю, я имею в виду благоприятные условия, то у Kia есть и будет огромный портфель таких автомобилей с альтернативными силовыми установками, - констатировал топ-менеджер представительства.