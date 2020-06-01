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01.06.2020 14:49
Рубрика: Легковые авто

Купе-кроссовер Kia XСeed: названы цены и конкуренты в России

Текст: Андрей Полухин
Kia стала второй в России автокомпанией - после Renault с ее Kaptur, - которая представила свою новинку онлайн. Скорее всего, за открытой презентацией (она пройдет уже после журналистской, в 19:00 мск) будут следить не только потенциальные покупатели XСeed, но и маркетологи других брендов. В нынешних условиях многим из них опыт корейцев с французами будет полезен.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia
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Надо сказать, что мероприятие для прессы получилось динамичным и любопытным. В Kia, как сказал руководитель отдела продукта и ценообразования Николай Меренков, попытались сделать "почти невозможное" - провести не только онлайн-презентацию, но и своеобразный онлайн-тест-драйв.

Главными конкурентами новинки в компании назвали Toyota CH-R, Peugeot 3008 и DS4 Crossback - SUV с претензией в дизайне. Потенциальная аудитория - современные, состоявшиеся горожане в возрасте от 35 лет, которые ищут кроссовер на каждый день. В этом сегменте большая доля женской аудитории, отметил Николай Меренков.

Фото: Пресс-служба Kia.

Основные преимущества машины - яркий дизайн, удовольствие за рулем за счет динамики и управляемости и лучшее в классе оснащение - премиальные опции и материалы.

- Это не просто еще один Ceed. Это совершенно новый, яркий автомобиль, - отметили в Kia. - Дизайнеры получили карт-бланш, а потому сделали машину такой, какой хотели видеть, а не такой, какой позволят компромиссы.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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По сути, от хэтчбека новинка получила только передние двери. Остальные детали были сделаны заново, рассказал директор департамента развития продуктов Кирилл Кастин. Но поскольку купеобразный кузов Xceed уже знаком по фото, в том числе с калининградского завода, где началась сборка, главную информационную ценность представляла цена автомобиля. Так вот, она стартует с отметки 1 499 900 рублей за автомобиль с турбомотором 1.4 мощностью 140 л.с. и 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями сухого типа.

Фокус, который был проделан Kia с Rio, когда хэтчбек с обвесом и увеличенным клиренсом - X-Line - оказался немногим дороже базовой модели, в этот раз не прошел. Стандартный хэтчбек Ceed стоит от 1 114 900 до 1 639 900 рублей. Объяснения этому, конечно, объективные. Во-первых, как уже говорилось, автомобиль стал другим. Во-вторых, стоит сравнить хотя бы интерьер обеих моделей.

Фото: Пресс-служба Kia.

У XСeed за счет вынесенного на центральную консоль большого экрана мультимедиа и современной приборки салон явно дороже. В-третьих, у кроссовера другие, более широкие шины, обновленные тормоза и новые настройки ESC-системы. А кроме того, "пятидверка" с турбомотором 1.4 и "роботом" оценена минимум в 1 519 900 рублей, а XСeed изначально лишили "бюджетного" атмосферного 1.6 на 128 л.с. с "механикой" и "автоматом". Так что дешевым он быть и не мог. Что ж, это выбор Kia - конкуренцию своим же бестселлерам они решили не делать. Напомним, Seltos можно купить по цене от 1 074 900 рублей, Sportage - от 1 239 900.

При этом XСeed получит соответствующий цене список опций. В базовую версию, которая, что показательно, названа Luxe, войдут светодиодные задние фонари и фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, задние датчики парковки, датчик света, 8-дюймовый экран мультимедиа с камерой заднего вида и подключением смартфона, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля и передних сидений.

Фото: Константин Руссов
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Версия Prestige получила еще более интересную отделку салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, передние и задние датчики парковки, интеллектуальную систему автоматической парковки, систему бесключевого доступа и запуска мотора, датчик дождя. Особенно в Kia выделили интеллектуальную систему открывания багажника. Как сказал Николай Меренков, у клиенток останется неповрежденным маникюр и не сломаются каблуки. Крышка откроется сама по нажатию кнопки. Стоит такая машина от 1 669 900 рублей.

Комплектация Premium+ за 1 929 900 рублей дополнительно получила люк с электроприводом, сиденья с регулировкой поясничного подпора, виртуальную панель приборов Supervision с диагональю 12,3, систему контроля слепых зон, беспроводную зарядку, премиальную аудиосистему JBL, мультимедиа с экраном 10,25 с возможностью разделения экрана на две части, и полный пакет опций безопасности Drive Wise. В него входит 8 ассистентов и систем, в том числе экстренного торможения, удержания в полосе, управления дальним светом и интеллектуальный адаптивный круиз.

Наконец, топовая спортивная версия Premium за 2 039 900 рублей получит мотор 1.6, способный выдать все 200 л.с. С ним машина доберется до "сотни" за 7 с небольшим секунд. В этой машине будут 18-дюймовые колеса и спортивная отделка салона.

#Kia