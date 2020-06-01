Купе-кроссовер Kia XСeed: названы цены и конкуренты в России

Kia стала второй в России автокомпанией - после Renault с ее Kaptur, - которая представила свою новинку онлайн. Скорее всего, за открытой презентацией (она пройдет уже после журналистской, в 19:00 мск) будут следить не только потенциальные покупатели XСeed, но и маркетологи других брендов. В нынешних условиях многим из них опыт корейцев с французами будет полезен.

Надо сказать, что мероприятие для прессы получилось динамичным и любопытным. В Kia, как сказал руководитель отдела продукта и ценообразования Николай Меренков, попытались сделать "почти невозможное" - провести не только онлайн-презентацию, но и своеобразный онлайн-тест-драйв.

Главными конкурентами новинки в компании назвали Toyota CH-R, Peugeot 3008 и DS4 Crossback - SUV с претензией в дизайне. Потенциальная аудитория - современные, состоявшиеся горожане в возрасте от 35 лет, которые ищут кроссовер на каждый день. В этом сегменте большая доля женской аудитории, отметил Николай Меренков.

Фото: Пресс-служба Kia.

Основные преимущества машины - яркий дизайн, удовольствие за рулем за счет динамики и управляемости и лучшее в классе оснащение - премиальные опции и материалы.

- Это не просто еще один Ceed. Это совершенно новый, яркий автомобиль, - отметили в Kia. - Дизайнеры получили карт-бланш, а потому сделали машину такой, какой хотели видеть, а не такой, какой позволят компромиссы.

По сути, от хэтчбека новинка получила только передние двери. Остальные детали были сделаны заново, рассказал директор департамента развития продуктов Кирилл Кастин. Но поскольку купеобразный кузов Xceed уже знаком по фото, в том числе с калининградского завода, где началась сборка, главную информационную ценность представляла цена автомобиля. Так вот, она стартует с отметки 1 499 900 рублей за автомобиль с турбомотором 1.4 мощностью 140 л.с. и 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями сухого типа.

Фокус, который был проделан Kia с Rio, когда хэтчбек с обвесом и увеличенным клиренсом - X-Line - оказался немногим дороже базовой модели, в этот раз не прошел. Стандартный хэтчбек Ceed стоит от 1 114 900 до 1 639 900 рублей. Объяснения этому, конечно, объективные. Во-первых, как уже говорилось, автомобиль стал другим. Во-вторых, стоит сравнить хотя бы интерьер обеих моделей.

Фото: Пресс-служба Kia.

У XСeed за счет вынесенного на центральную консоль большого экрана мультимедиа и современной приборки салон явно дороже. В-третьих, у кроссовера другие, более широкие шины, обновленные тормоза и новые настройки ESC-системы. А кроме того, "пятидверка" с турбомотором 1.4 и "роботом" оценена минимум в 1 519 900 рублей, а XСeed изначально лишили "бюджетного" атмосферного 1.6 на 128 л.с. с "механикой" и "автоматом". Так что дешевым он быть и не мог. Что ж, это выбор Kia - конкуренцию своим же бестселлерам они решили не делать. Напомним, Seltos можно купить по цене от 1 074 900 рублей, Sportage - от 1 239 900.

При этом XСeed получит соответствующий цене список опций. В базовую версию, которая, что показательно, названа Luxe, войдут светодиодные задние фонари и фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, задние датчики парковки, датчик света, 8-дюймовый экран мультимедиа с камерой заднего вида и подключением смартфона, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля и передних сидений.

Версия Prestige получила еще более интересную отделку салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, передние и задние датчики парковки, интеллектуальную систему автоматической парковки, систему бесключевого доступа и запуска мотора, датчик дождя. Особенно в Kia выделили интеллектуальную систему открывания багажника. Как сказал Николай Меренков, у клиенток останется неповрежденным маникюр и не сломаются каблуки. Крышка откроется сама по нажатию кнопки. Стоит такая машина от 1 669 900 рублей.

Комплектация Premium+ за 1 929 900 рублей дополнительно получила люк с электроприводом, сиденья с регулировкой поясничного подпора, виртуальную панель приборов Supervision с диагональю 12,3, систему контроля слепых зон, беспроводную зарядку, премиальную аудиосистему JBL, мультимедиа с экраном 10,25 с возможностью разделения экрана на две части, и полный пакет опций безопасности Drive Wise. В него входит 8 ассистентов и систем, в том числе экстренного торможения, удержания в полосе, управления дальним светом и интеллектуальный адаптивный круиз.

Наконец, топовая спортивная версия Premium за 2 039 900 рублей получит мотор 1.6, способный выдать все 200 л.с. С ним машина доберется до "сотни" за 7 с небольшим секунд. В этой машине будут 18-дюймовые колеса и спортивная отделка салона.