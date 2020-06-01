Франция намерена создать у себя "Кремниевую долину"

Младший министр по цифровым вопросам Франции Сердик О заявил, что страна будет рада, если Twitter и другие компании "Кремниевой Долины" перенесут штаб-квартиру во Францию. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом министр сразу же уточнил, что пока не связывался с руководством американской компании: "Если в Twitter решат, что условия в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с ее ценностями, Европа и особенно Франция будут рады приветствовать компанию". Седрик О уточнил, что данное приглашение касается всех предпринимателей и исследователей из США. "Европа и Франция открыты для более гуманного и справедливого интернета", - заключил он.

Предложение поступило на фоне конфликта Twitter с американским президентом Дональдом Трампом. 26 мая социальная сеть пометила его сообщение как недостоверное: в публикации президент утверждал, что рассылка бюллетеней по электронной почте приведет к взлому электронной почты и фальсификациям.

Ранее французские чиновники не были столь благосклонны к американским ИТ-гигантам. Например, в сентябре 2019 Google заплатила Франции штраф в размере 500 миллионов евро, чтобы урегулировать дело о налоговом мошенничестве. В марте 2020 французский антимонопольный орган наложил на Apple штраф в размере 1,1 миллиарда евро за "злоупотребление экономическим превосходством над сторонними продавцами продукции компании". А в мае французские законодатели обязали социальные сети и поставщиков онлайн-контента удалять любую информацию, связанную с педофилией и терроризмом в течение часа. В противном случае компании рискуют получить штраф в размере до 4% от их глобального дохода.