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01.06.2020 11:09
Рубрика: Власть

Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет

Текст: Владимир Кузьмин
В Международный день защиты детей в России начались единовременные выплаты для детей в возрасте от 3 до 16 лет. В первые же сутки планируется перевести семьям в общей сложности 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона детей.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

- Задача государства - создавать условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями, - дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни. Ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны.

Фото: iStock
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В нынешней непростой ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, государство дополнительно поддерживает семьи с детьми. По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Пенсионный фонд начал принимать заявления от родителей еще 12 мая. "На сегодняшний день их поступило более 12,5 миллионов, и обратиться за выплатами можно будет до конца сентября", - напомнил председатель правительства. Кабинет министров на эту меру поддержки выделил 197,2 миллиарда рублей для 19,7 миллионов российских детей.

- Мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Все семьи, воспитывающие детей до трех лет, могут также получить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка. На это были зарезервированы 74,6 миллиарда рублей. "По состоянию на 30 мая на эту выплату поступило 4,6 миллиона заявлений. Выплаты осуществлены 3,7 миллионам наших детей. Всего перечислено 36,1 миллиарда рублей, включая все перечисления за май месяц", - заявила зампред правительства.

С 1 июня начинаются выплаты на детей от трех до семи лет семьям, у которых средний доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Изначально планировалось, что помощь начнут оказывать с июля, но глава государства поручил правительству приступить на месяц раньше. Выплата назначается сразу на год и на первом этапе составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей.

В восьми регионах страны выплата уже сделана, доложила Голикова. В июне это сделают остальные субъекты Федерации. "Поскольку она осуществляется задним числом, то в июне ее получат граждане накопленным итогом с 1 января 2020 года", - подчеркнула вице-премьер. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 104,8 миллиарда рублей и еще 31,6 миллиарда - в бюджетах регионов. Всего этой мерой поддержки охватят два миллиона детей.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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