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01.06.2020 09:12
Рубрика: Легковые авто

Jeep трансформирует бизнес в России: большие скидки и доставка на дом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Jeep запускает продажи автомобилей через платформу Сберавто. Новая схема реализации позволит покупать машины марки с доставкой до двери даже в тех городах, где нет официальных дилеров.

При покупке автомобиля Jeep через Сберавто клиент получает персональную скидку в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Эта скидка может быть суммирована с другими спецпредложениями на приобретение Jeep и распространяется на весь модельный ряд.

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"Данная инициатива позволит покупать пользователям автомобили дешевле, так как существенно сокращается клиентский путь и связанные с этим издержки", - объяснил Олег Голубцов, главный исполнительный директор индустрии экосистемы Сбербанка.

Также новая платформа позволяет покупать автомобиль с доставкой на дом: услуга предоставляется клиентам из Москвы, Санкт-Петербурга и "ряда других крупных городов". В компании отметили, что такую опцию должны особенно оценить клиенты в тех регионах, где нет официальных дистрибьюторов Jeep.

В России модельный ряд Jeep представлен внедорожниками Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler. В этом году возможна прибавка: до нашего рынка планирует добраться Jeep Gladiator.

Ранее "РГ" сообщала о запуске программы подписки на автомобили Jeep, которые можно взять в аренду сроком от трёх суток.

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#Jeep