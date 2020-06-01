Можно ли зарегистрировать авто в регионе с низким транспортным налогом

Величина транспортного налога отличается от одного региона к другому. Иногда сумма может быть в два раза ниже московской, а то и свестись к нулю.

Примеров по всей стране немало. В Оренбуржье вовсе не облагаются налогом автомобили до 100 л.с. Одни из самых низких ставок на маломощные машины зафиксированы в Калининградской и Свердловской областях: 2,5 рубля за 1 л.с. в год.

Владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. из Крыма, Ингушетии, Севастополя и Ханты-Мансийского округа платят по 7 рублей за 1 л.с. К примеру, Kia Rio с двигателем 107 л.с. обойдется в 749 рублей в год, пишет aif.ru.

Для сравнения, в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Курской, Орловской областях, Карелии, Башкортостане, Татарстане и Марий Эл при ставке за аналогичные мощности 35 рублей, владелец такого же автомобиля заплатит 3745 рублей в год.

Скидка или отмена транспортного налога положена ряду льготников. Как правило, это герои СССР, герои Российской Федерации, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, ветераны труда, узники концлагерей и другие. Если автомобиль оформлен на льготника, то сумма транспортного налога либо значительно снизится, либо сведется к нулю.

Но в каждом регионе есть свои ограничения по этому вопросу. К примеру, Московская область предоставляет 50-процентную скидку на транспортный налог ветеранам труда, имеющим автомобиль мощностью до 150 л.с. Хозяева более мощных машин платят налог в полном объеме.

С учетом всех озвученных цифр встает вопрос: можно ли зарегистрировать машину в другом регионе? Может ли автовладелец с московской пропиской взять крымские номера, сэкономить на налогах и ОСАГО?

Увы, нет. Все зависит от прописки автовладельца. Он может подать документы на регистрацию в любом регионе страны, однако номера получит с кодом домашнего региона - по месту своей прописки.

А вот если автовладелец живет в Москве, но имеет прописку в родном сибирском городке, то номера на автомобиль ему будут выданы сибирские. И налог он будет платить не московский.