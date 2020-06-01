На книжный фестиваль "Красная площадь" необходим цифровой пропуск

Как сообщили в пресс-службе книжного фестиваля "Красная площадь", получить его нужно заранее на официальном портале мэра правительства Москвы. Полученный QR-код нужно будет предъявить у рамок безопасности на входе на площадку фестиваля. В целях безопасности для здоровья - режим повышенной готовности в Москве с 1 июня смягчен, но еще не отменен, детей младше 7 и лиц старше 65 лет на фестиваль пускать не будут.

Меры безопасности, разработанные вместе с Роспотребнадзором, направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В их рамках предусмотрены установка тепловизоров на входе, с помощью которых будет измеряться температура у желающих посмотреть книжные новинки, дезинфекция площадок, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одновременного нахождения людей на Красной площади.

На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что попасть на книжную ярмарку можно либо пешком, либо на общественном транспорте или на личном авто, оформив цифровой пропуск для разовой поездки "для иных целей". Медицинские маски и перчатки обязательны как для участников, так и посетителей фестиваля. Важно всем также соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра.

Напомним, книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечатью) и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы.