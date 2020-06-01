Начальник полиции Миннеаполиса назвал "жестокими" действия подчиненных

Начальник полицейского управления города Миннеаполис (штат Миннесота) Медариа Аррадондо уволил четырех подчиненных, участвовавших в аресте афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Говоря о причинах увольнения, он отметил, что полицейские нарушили присягу, а их действия были чрезвычайно жестокими и противоречили нормам гуманности. "Это противоречило тому, во что мы верим", - цитирует ТАСС Аррадондо. Он также принес извинения семье погибшего.

Напомним, Флойд скончался во время задержания из-за чрезмерно жесткого обращения с ним. Этот момент был снят на камеру очевидцем. Ситуация вызвала акции протестов и даже погромы по многих штатах. В 40 городах страны введен комендантский час.