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01.06.2020 06:24
Рубрика: В мире

Начальник полиции Миннеаполиса назвал "жестокими" действия подчиненных

Начальник полицейского управления города Миннеаполис (штат Миннесота) Медариа Аррадондо уволил четырех подчиненных, участвовавших в аресте афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Говоря о причинах увольнения, он отметил, что полицейские нарушили присягу, а их действия были чрезвычайно жестокими и противоречили нормам гуманности. "Это противоречило тому, во что мы верим", - цитирует ТАСС Аррадондо. Он также принес извинения семье погибшего.

Напомним, Флойд скончался во время задержания из-за чрезмерно жесткого обращения с ним. Этот момент был снят на камеру очевидцем. Ситуация вызвала акции протестов и даже погромы по многих штатах. В 40 городах страны введен комендантский час.

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