Nissan показал конкурента Creta и Duster

Nissan впервые продемонстрировал новый субкомпактный кроссовер нижнего ценового сегмента Magnite.

Рассмотреть в деталях машину на выпущенном ролике не удастся, только в общем - форму кузова и взаиморасположение основных элементов в передней части. И наружность Magnite тяготеет скорее к эстетике, чем к утилитарности.

Условно говоря Magnite ближе к Kapture, чем Creta: лобовое и заднее стекла наклонены на почти равный угол, а капот достаточно короткий. Форма и взаиморасположение светотехники и радиаторной решетки образуют экспрессивное "выражение лица", как на каком-нибудь спорткупе. Поддерживает аналогию большой спойлер на пятой двери.

Magnite станет самым доступным предложением Nissan в ряду кроссоверов, и рассчитан на завоевывание рынков развивающихся стран Южной Азии и Латинской Америки. В Индии и Таиланде Magnite будет представлен под маркой Datsun и оборудован 72-сильным 1,0-литровым бензиновым турбомотором, агрегатированным 5-скоростной "механикой" или вариатором на выбор. Выход Magnite запланирован на второе полугодие.

Фото: www.autocarindia.com

В России появление Magnite также не исключено, ранее Nissan зарегистрировал в нашей стране торговую марку с этим именем. Если Magnite выйдет на российские дороги, то под маркой Nissan, проект массовых доступных автомобилей Datsun со значительной степенью локализации производства в России закрыт.

С одной стороны Magnite был бы своевременной и желанной заменой Terrano, выпускающемуся на Автофрамосе c 2014 года, но c другой, с учетом прочной укорененности в сегменте партнеров по альянсу Renault и готовящемуся выходу аналогичной машины от АвтоВАЗа, шансов увидеть Magnite все-таки немного.