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01.06.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Fortuner: известна дата премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.wapcar.my Фото: www.wapcar.my
Фото: www.wapcar.my

Toyota анонсировала премьеру новых Fortuner и Hilux Revo. Презентация автомобилей запланирована на 4 июня.

Полагаем, что Hilux Revo - тот самый пикап с новыми дизелем 2.8 литра и подвеской, который тестирует Фернандо Алонсо и безмерно восхищается им, проча модели тотальное превосходство над конкурентами.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Что касается нового Fortuner, то его дизайн был раскрыт ещё в апреле этого года. Внедорожник отличает пересмотренная передняя часть с новой светодиодной оптикой и узкой решёткой радиатора; большие ниши с противотуманными фарами решили оставить, но их дизайн стал более рельефным и выразительным. Задняя часть получила другой бампер с L-образными отражателями, не исключено, что изменена графика фонарей.

Конфигурация салона, скорее всего, осталась прежней, но был расширен список вариантов отделки и доступного опционального оснащения.

Если говорить о моторной гамме, то Fortuner, являясь соплатформенником Hilux, вероятно тоже получит модернизированный дизель 2.8 литра, который в нынешнем своём состоянии развивает 177 сил.

Цена на Toyota Fortuner в России начинается от 2 306 000 рублей. Кроме дизельного мотора для модели доступен бензиновый, объёмом 2.4 литра и мощностью 166 л.с. (МКП5 и АКП6). Во всех комплектациях внедорожник оснащён системой подключаемого полного привода с отключением переднего дифференциала.

Пользователей восхитила полураздавленная, но все еще работающая Toyota
#Toyota