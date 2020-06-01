Появились новые изображения бэтмобиля Роберта Паттинсона

Фотография бэтмобиля из новой экранизации похождений Темного рыцаря стараниями Кевина Смита уже попадала в Сеть.

На основе того снимка художник-дизайнер моделей Джефф Фрост, работающий в киноиндустрии уже несколько десятилетий, представил свое видение транспортного средства для человека в костюме летучей мыши.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv — The Batman (2021) dir. Matt Reeves (@TheBatRobert) May 31, 2020

В глаза сразу бросается разительное отличие от нолановского "Тумблера", который был в большей степени танком, чем автомобилем. За основу машины, на которой предстоит рассекать герою Роберта Паттинсона, очевидно взят брутальный маслкар.

Возможно, таким образом создатели картины хотят еще раз подчеркнуть большую степень реализма в своей ленте по сравнению с предыдущими фильмами о защитнике Готэма.

Ранее свежую версию бэтмобиля похвалил Джеффри Райт - новый комиссар Гордон.

Сейчас съемки "Бэтмена" приостановлены из-за пандемии, премьера перенесена на 1 октября 2021 года.