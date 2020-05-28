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Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете

Новости
    28.05.2020, 18:33
Текст:   Богдан Бобров

Молодой итальянский художник Леонардо Менегон выполнил 3D-модель костюма Бэтмена Роберта Паттинсона на основе тизера, который выкладывал режиссер Мэтт Ривз.

Своей работой он поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

Подчеркивается, что рендер специально выполнен при дневном свете, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали облачения Темного рыцаря.

В настоящее время съемки нового "Бэтмена" приостановлены из-за пандемии коронавируса, а участники актерского состава пока делятся своими мыслями о персонажах, общей атмосфере и настрое ленты, а также о ее месте среди других экранизаций.

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