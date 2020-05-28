Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете

Молодой итальянский художник Леонардо Менегон выполнил 3D-модель костюма Бэтмена Роберта Паттинсона на основе тизера, который выкладывал режиссер Мэтт Ривз.

Своей работой он поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

Подчеркивается, что рендер специально выполнен при дневном свете, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали облачения Темного рыцаря.

В настоящее время съемки нового "Бэтмена" приостановлены из-за пандемии коронавируса, а участники актерского состава пока делятся своими мыслями о персонажах, общей атмосфере и настрое ленты, а также о ее месте среди других экранизаций.