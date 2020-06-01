Путин назвал безусловный приоритет государства

Новости

Немецких полицейских отзывают из Афганистана из-за COVID-19 15:11
2300-летний "якорь Афродиты" подняли со дна Средиземного моря 15:07
На Кубани в суд передали уголовное дело на замминистра края 15:07
Сбербанк пояснил SMS о зачислении пенсий при переводе выплат на детей 15:05
Путин поздравил Кузнецову с рождением сына 15:00
Хакеры в Петербурге похитили бензин с заправок на 2 миллиона рублей 14:58
В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка 14:55
Житель Прикамья пойдет под суд за попытку взорвать жилую многоэтажку 14:52
Министр просвещения: Новых предметов в следующем учебном году не будет 14:51
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей 14:49
Купе-кроссовер Kia XСeed: названы цены и конкуренты в России 14:49
Музей Победы представил выставку "Дети и война" 14:45
В Вологодской области нашли тела пятерых утонувших мужчин 14:45
В Госдуме назвали "фантомными болями" обвинения РФ в беспорядках в США 14:43
В Керчи на Большую Митридатскую лестницу вернули грифонов 14:42
Число пациентов с COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 187 14:31
Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз 14:29
В Петербурге четверых мужчин задержали за совращение подростков 14:29
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара 2" 14:26
Южная Корея преподнесла новые уроки по борьбе с COVID-19 14:25
В парке Железноводска нанесут разметку для социальной дистанции 14:24
Еще в одной челябинской больнице произошла вспышка COVID-19 14:22
В Новосибирске суд оштрафовал участников уличных вечеринок 14:21
Режиссер "Отряда самоубийц" сравнил его с "Джокером" Тодда Филлипса 14:19
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
01.06.2020 14:55
Рубрика: Власть

Путин назвал безусловный приоритет государства

Текст: Кира Латухина
Забота о детях - безусловный приоритет государства, и его необходимо закрепить в Конституции. Об этом заявил президент России на видеоконференции с Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями.

Владимир Путин поздравил всех с Международным днем защиты детей. Одна из добрых традиций праздника - церемония вручения орденов Родительской славы. "Обещаю, церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей", - заверил глава государства. "Разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поездка в Москву станет полностью безопасной, когда будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", - добавил он.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка
Анна Кузнецова: Детские обращения за помощью - наша боль

Рождение и воспитание ребенка - всегда огромная радость и ответственность, продолжил Путин. Миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, приносит настоящее счастье, сказал он. Родительство - "вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы" в сохранение устоев страны, считает президент.

"Большая, дружная семья - надежная опора и для человека, и для государства, помогает достигать целей, преодолевать любые трудности и испытания", - подчеркнул глава государства.

При обсуждении поправок к Конституции защита и поддержка семьи были в числе наиболее частых предложений, отметил Путин. И необходимо закрепить в Основном законе страны заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства, сказал он. Эта поправка важна на десятилетия вперед, подчеркнул глава государства.

Путин также напомнил, что реализуя меры поддержки в связи с пандемией коронавируса, власти приняли принципиальное решение - прежде всего помогать людям напрямую, и в первую очередь поддержать семьи с детьми.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Президент Уполномоченный по правам ребенка РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование