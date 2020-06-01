Путин назвал безусловный приоритет государства

Владимир Путин поздравил всех с Международным днем защиты детей. Одна из добрых традиций праздника - церемония вручения орденов Родительской славы. "Обещаю, церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей", - заверил глава государства. "Разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поездка в Москву станет полностью безопасной, когда будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", - добавил он.

Рождение и воспитание ребенка - всегда огромная радость и ответственность, продолжил Путин. Миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, приносит настоящее счастье, сказал он. Родительство - "вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы" в сохранение устоев страны, считает президент.

"Большая, дружная семья - надежная опора и для человека, и для государства, помогает достигать целей, преодолевать любые трудности и испытания", - подчеркнул глава государства.

При обсуждении поправок к Конституции защита и поддержка семьи были в числе наиболее частых предложений, отметил Путин. И необходимо закрепить в Основном законе страны заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства, сказал он. Эта поправка важна на десятилетия вперед, подчеркнул глава государства.

Путин также напомнил, что реализуя меры поддержки в связи с пандемией коронавируса, власти приняли принципиальное решение - прежде всего помогать людям напрямую, и в первую очередь поддержать семьи с детьми.