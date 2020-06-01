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01.06.2020 13:34
Рубрика: ПДД

Почти семь тысяч штрафов отменили водителям в Москве

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

С 14 мая Московская административная дорожная инспекция отменила 6 980 штрафов водителям, которые ошиблись при указании госномера машины во время его привязки к цифровому пропуску. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Напоминаем, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru. Это займет не более 5 минут", - отметили в ведомстве.

Наличие цифрового пропуска в Москве при поездках на транспорте стало обязательным с 15 апреля. Чтобы проехать в общественном транспорте, нужно привязать к пропуску номер транспортной карты, а в случае автомобиля - необходимо указать его госномер.

При этом водители нередко ошибались при указании номера в пропуске и вводили не ту цифру или букву, из-за чего получали штраф. За наличием пропусков у автомобилей следят камеры фотовидеофиксации.