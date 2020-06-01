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01.06.2020 01:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С 1 июня Московский метрополитен откроет вестибюли пяти зарытых станций

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С понедельника Московский метрополитен возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций: Аннино, Кропоткинская, Пятницкое шоссе, Парк культуры, Ломоносовский проспект. Выходы откроются для пассажиров первого июня в 5.30 по московскому времени.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"В список попали вестибюли, через которые проходят свыше 1 300 человек в час, а также те входы и выходы, открыть которые просили пассажиры. Это поможет соблюдению социальной дистанции при пользовании метрополитеном", - со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.

Вестибюли еще 25 станций, где пассажиропоток сейчас в разы меньше, пока останутся закрытыми. Все они продолжают работать, но войти в метро, а после выйти в город можно через соседние вестибюли. Подробный список доступных вестибюлей здесь.

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