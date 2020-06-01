На Чаяндинском месторождении в Якутии снят режим карантина

Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник подписал указ о полном снятии карантина со всех объектов на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, сообщили в республиканском оперативном штабе.

Карантин в связи со вспышкой коронавируса был введен на территории месторождения 17 апреля.

В результате проведенных противоэпидемических мероприятий за месяц обстановка на объектах значительно улучшилась, и 20 мая ограничения были сняты для большинства вахтовых поселков. А с 1 июня, как следует из текста указа, карантин по согласованию с Роспотребнадзором отменен и на двух остававшихся под ограничениями участках месторождения - "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

На Чаянде расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", в которых на момент вспышки COVID-19 находились более 10 тысяч работников. Большую часть вахтовиков, чьи тесты показали отрицательный результат, вывезли в места постоянного проживания. На месторождении был развернут мобильный госпиталь МЧС, изолятор и обсерватор. С двух участков, на которых расположены эти объекты, карантин и был снят в последнюю очередь.

Согласно заявлениям властей Якутии, всего с месторождения планировалось вывезти 8,5 тысячи вахтовиков. Оставшиеся 2,5 тысячи работников обеспечивают непрерывный производственный процесс.