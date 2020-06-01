В парке Железноводска нанесут разметку для социальной дистанции

В глвном Курортном парке Железноводска решили сделать разметку для социального дистанцирования горожан и отдыхающих. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в администрации города.

- Разметку, регулирующую социальную дистанцию, нанесем в нашем Курортном парке, Дворце культуры, Пушкинской галерее, библиотеках, бюветах с минеральными источниками. Это поможет нашим жителям и гостям Ставрополья соблюдать дистанцию в 2 метра и не нарушать личное пространство во время прогулок, - заявил глава города Евгений Моисеев.

Он также добавил, что учреждения Железноводска обеспечены необходимыми средствами для обработки рук и поверхностей, а посетители смогут взять бесплатные маски.

Напомним, с 1 июня на Ставрополье возобновляют работу некоторые санатории, условия в которых будут соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, в регионе действует обязательный масочный режим, а режим самоизоляции продлили до 7 июня.