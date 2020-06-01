Колыбель советской ПВО: полигон Ашулук был создан 60 лет назад

Первого июня отмечается ровно 60 лет со дня официального основания полигона Ашулук в Астраханской области. Многие годы он остается главным местом испытаний самых современных систем ПВО в мире, а также учебным центром для зенитчиков страны.

42-й учебный центр боевой подготовки зенитно-ракетных войск был сформирован 25 мая 1960 года по директиве Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Чуть позже днем основания части постановили считать 1 июня. Тогда объект располагался на территории современных России и Казахстана. Сейчас он занимает участок площадью 120 на 38 километров в Астраханской области, для обеспечения безаварийности боевых стрельб дополнительно введена зона безопасности общей площадью 20 650 гектаров.

В первый же год существования полигона на Ашулуке провели около 170 стрельб новейшими на тот момент советскими зенитно-ракетными комплексами С-75. В дальнейшем масштабы испытаний и учений росли, одни ЗРК уступали место другим - более современным. Через Ашулук прошли С-125, С-200, С-300, теперь там регулярно проводятся боевые стрельбы систем С-400 "Триумф", начались испытания С-500 "Прометей". Помимо зенитчиков на полигоне отрабатывают свои навыки и экипажи боевых самолетов.

Сейчас официальное название полигона Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС. Он оборудован современной радиолокационной, телеметрической и оптической аппаратурой, что позволяет ему принимать и крупные международные учения. В частности, регулярно проводятся учения объединенной системы ПВО СНГ.