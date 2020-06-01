Дело замминистра замминистра сельского хозяйства Кубани передали в суд

Как ранее уже писала "РГ", в деле против Кима Тертицы фигурирует и его заместитель - начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства Александр Пиунов. Однако против последнего уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку Пиунов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Прокуратурой Кубани и следственным управлением СК по Краснодарскому краю установлено, что замминистра сельского хозяйства региона Ким Тертица с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы развития сельского хозяйства. По этой программе сельхозкооперативам выдавали гранты на развитие.

"В ноябре 2017 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива "Ивановская артель", желая получить грант на развитие кооператива, обратился к замминистра сельского хозяйства региона и начальнику управления за содействием в получении средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Последние, преследуя корыстные цели, сообщили ему, что для получения гранта в размере 30 миллионов рублей им необходимо передать взятку в размере три миллиона рублей. Во исполнение преступной договоренности председатель кооператива передал 500 тысяч рублей, а 18 декабря 2017 года на расчетный счет кооператива были переведен грант в размере 30 миллионов рублей. Остальные 2,5 миллиона предприниматель не смог передать чиновникам по независящим от него обстоятельствам".

Также в прокуратуре Краснодарского края и следственном управлении СК региона рассказали о других эпизодах деятельности Кима Тертицы. В частности, в январе - феврале 2018 года замминистра сельского хозяйства и его подчиненный Александр Пиунов пытались "получить взятку в сумме семь миллионов рублей от председателя кооператива "Натурпродукт". Предприниматель претендовал на грант в размере 49,5 миллиона рублей". После передачи трех миллионов рублей "сделка" сорвалась, поскольку председателя кооператива "привлекли к уголовной ответственности по другим причинам".

30 апреля 2019 года Кимом Тертицей и Александром Пиуновым "вновь была получена взятка в сумме четыре миллиона рублей в обмен на организацию получения гранта для кооператива "Артель" в размере 40 миллионов рублей". Однако председатель кооператива, понимая, что в отношении него совершаются противоправные действия, "обратился с заявлением в правоохранительные органы". В результате Ким Тертица "после получения взятки был задержан недалеко от места работы".

"В рамках расследования уголовного дела было проведено около 10 экспертиз - фоноскопические, лингвистические, химические, в том числе за пределами Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. - Наложен арест на 10 объектов движимого и недвижимого имущества фигурантов общей стоимостью свыше 19 миллионов рублей".

Сейчас уголовное дело против заместителя министра Кима Тертицы направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Санкция за преступления, в которых его обвиняют, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет либо штрафа от трех до пяти миллионов рублей с лишением права занимать должности на срок до 15 лет, а также с различными возможными дополнительными наказаниями.