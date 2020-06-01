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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Республике Крым опубликовало видеозапись работы поискового штаба и спасателей на месте, где в Ленинском районе полуострова утонула пропавшая накануне шестилетняя девочка.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

Спасатели и криминалисты в первую очередь решили обследовать участок акватории Северо-Крымского канала, рядом с которым были замечены следы предположительно пропавшего ребенка. И чутье не подвело опытных следователей: тело без признаков жизни было обнаружено на мелководье, недалеко от той точки, где рыбачил со своим приятелем отец ребенка.

Напомним, во время рыбалки взрослые увлеклись отдыхом, употребляя спиртные напитки, и не заметили, как девочка пропала из виду. Ночью она была объявлена в розыск. В поисковых работах участвовали более 100 человек, в том числе сотрудники МЧС, добровольцы отряда "Лиза Алерт", воины-интернационалисты Ленинского района и местные лесничие. Было обследовано 22 квадратных километра открытой территории, восемь километров русла Северо-Крымского канала, проведен обход 350 дворов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Назначены различные экспертизы. Следователи дадут правовую оценку действиям отца девочки, который не проследил за ней возле водоема. Известно, что на учете органов опеки многодетная семья девочки не состояла.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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