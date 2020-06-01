Еще в одной челябинской больнице произошла вспышка COVID-19

Коронавирус подтвержден у семи сотрудников Кунашакской районной больницы в Челябинской области. Контактировавшие с ними 52 человека отправлены на самоизоляцию, сообщили в понедельник в минздраве региона.

- Как пояснил главный врач больницы Ринат Рахматуллин, с 27 по 29 мая в медучреждение пришли семь положительных тестов на COVID-19 у медработников и обслуживающего персонала, - пояснили в пресс-службе минздрава. В числе контактных определены 52 человека, все они отправлены на самоизоляцию, больше половины анализов по ним пришли отрицательные, оставшаяся часть еще в работе. По постановлениям Роспотребнадзора проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, полная дезинфекция помещений. На сегодняшний день все отделения принимают в пациентов, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее вспышка COVID-19 произошла в городской больнице Златоуста, где были выявлены 113 случаев заболевания коронавирусом.

По данным минздрава, на утро понедельника в регионе подтверждены 3132. Выздоровели и выписались из больниц 1336 пациентов. Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 43.