Глава Озерска самоизолировался из-за коронавируса

Глава южноуральского ЗАТО "Озерск" самоизолировался на 14 дней из-за выявления СОVID-19 у одного из членов его семьи. Градоначальник продолжит работу удаленно, сообщили в понедельник в администрации атомграда.

- У одного из членов семьи главы Озерского городского округа Евгения Щербакова подтвердился коронавирус, - пояснили в мэрии. - Из соображений эпидемической безопасности он вынужден самоизолироваться на 14 дней.

Евгений Щербаков уже прокомментировал сложившуюся ситуацию и пояснил, что будет руководить городом удаленно:

- Продолжу работу удаленно: сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных.

Как уже сообщала "РГ", ранее на самоизоляцию в рабочем кабинете уходил глава региона Алексей Текслер. Это произошло в апреле, после того как COVID-19 подтвердили у его пресс-секретаря.

Впервые о проникновении коронавируса на территорию закрытого территориального образования стало известно 18 мая, когда часть руководителей озерского производственного объединения "Маяк" ушли на самоизоляцию, после того как одна из сотрудниц химкомбината заразилась СОVID-19.