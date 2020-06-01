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01.06.2020 17:10
Рубрика: Легковые авто

Renault рассекретила все цены на новый Kaptur

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault объявила цены на все комплектации нового Kaptur и открыла прием заказов на кроссовер в онлайн-шоуруме и в дилерских центрах марки в России.

У автомобиля три уровня оснащения - Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One.

Фото: iStock
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Модель доступна по цене от 1 020 000 рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Цена базовой комплектации с автоматической трансмиссией CVT-X-Tronic составляет 1 075 000 рублей.

Напомним, кроссовер получил новый двигатель TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), который сочетается с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic. Этот силовой агрегат доступен начиная с комплектации Drive по цене от 1 260 000 рублей за версию 4х2 и 1 335 000 рублей - за полноприводный SUV.

За комплектацию Style придется заплатить минимум 1 235 000 рублей, а Edition One предлагается по цене 1 440 000 рублей за версию 4х2 и 1 515 000 рублей за версию 4x4.

Фото: Пресс-служба Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Продажи нового Renault Kaptur стартуют в середине июня 2020 года.

Об особенностях французского кроссовера "РГ" рассказывала в мае. Внешность автомобиля изменили точечно: отличить его можно по хромированной решетке радиатора, новому комплекту колесных дисков. А внутри изменилась центральный тоннель и пересмотрена эргономика органов управления.

Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault