Сбербанк пояснил SMS о зачислении пенсий при переводе выплат на детей

При зачислении единовременной выплаты на детей часть клиентов получают сообщения о зачислении пенсии, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного фонда России, пояснил Сбербанк. Банк дополнительно направляет клиентам сообщение о том, что это зачисление пособия на детей.

Перечисление единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет началось 1 июня, прием заявлений и выплаты продолжатся до октября (16 лет ребенку должно исполниться не позднее 1 июля).

Пенсионный фонд РФ уже перечислил первые выплаты на общую сумму 146 млрд рублей. Не только клиенты Сбербанка, но и клиенты других банков вместе с выплатами получили сообщения о зачислении пенсий в размере 10 тысяч, 20 тысяч и так далее, в зависимости от числа детей у заявителя.