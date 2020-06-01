СМИ сообщили об участии дочери мэра Нью-Йорка в акции протеста

Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в акции протеста. 25-летняя Чиара де Блазио минувшей ночью была в толпе демонстрантов, занявших перекресток Бродвея и 12-й улицы. После того, как протестующие не отреагировали на требование полиции разойтись, начались аресты, сообщил телеканал NY1. Позже девушка была освобождена из-под ареста.

"Мэр города Билл де Блазио находится на рабочем месте и проводит в совещание сотрудниками муниципалитета", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

После появления в сети видеозаписи задержания в Миннеаполисе Джорджа Флойда, повлекшего за собой смерть мужчины, массовые беспорядки охватили многие штаты страны. Более чем в 40 городах введен комендантский час. Федеральные и местные власти США в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, привлекая на помощь полиции Национальную гвардию. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны свыше полутора тысяч человек.