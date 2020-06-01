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01.06.2020 02:41
Рубрика: В мире

США передали Бразилии лекарство Трампа от коронавируса

Соединенные Штаты отправили Бразилии два миллиона доз гидроксихлорохина - противомалярийного препарата, который президент США Дональд Трамп принимал для профилактики коронавируса и активно рекламировал. В совместном заявлении двух стран подчеркивается, что лекарство направлено с целью "продемонстрировать солидарность".

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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По мнению американской стороны, гидроксихлорохин будет использоваться в качестве профилактического средства для защиты от вируса бразильских медсестер, врачей и работников здравоохранения, пишет РИА Новости. Кроме того, США и Бразилия намерены провести совместные исследования, чтобы оценить безопасность и эффективность данного средства.

Напомним, ранее Трамп признался, что ежедневно принимает таблетку гидроксихлорохина. Многие эксперты в области здравоохранения и некоторые американские политики назвали данный шаг сумасшедшим. Позже хозяин Белого дома пообещал прекратить прием этого лекарства.

Гидроксихлорохин - противовоспалительное, иммунодепрессивное, противомалярийное, противопротозойное средство. Впервые в условиях нынешней эпидемии его опробовали в Китае, а затем применяли для лечения COVID-19 в других странах. На днях Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, пока не будут получены дополнительные данные о его безопасности.

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