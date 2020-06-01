В МИД РФ ответили на обвинения в причастности к беспорядкам в США

По ее словам, некоторое время назад ее партийные коллеги совершили ошибку, когда решили обвинять во всем, что им не по нраву, Россию. Они убедили себя и попытались убедить остальной мир, что во внутренних проблемах США виновата Москва.

"Вы повторяете эту ошибку", - написала Захарова на своей странице в Facebook, обращаясь в Райс. "Ваше интервью CNN - прекрасный пример неприкрытой пропаганды", - отметила дипломат, обратив внимание, что в нем не было приведено никаких фактов, подтверждающих ее слова. "Я хотела бы напомнить вам, что социальные сети, которые, по вашему мнению, используются российскими агентами для разжигания протестов в американских городах, были зарегистрированы в Соединенных Штатах, принадлежат американцам и регулируются американскими законами", - подчеркнула Захарова.

"Вы снова пытаетесь разыграть российскую карту? Вы заигрались, пожалуйста, вернитесь в реальность", - призвала представитель МИД РФ. По ее мнению, было бы интересно посмотреть, как Райс выйдет к людям на улицах, посмотрит им в глаза и скажет, что их контролируют русские через YouTube и Facebook.

Напомним, уже почти неделю по всем Соединенным Штатам проходят акции протеста в связи гибелью в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Один из них надавил подозреваемому в использовании фальшивых денег коленом на шею. В итоге афроамериканец попал в больницу, где скончался. На следующий день всех четверых сотрудников правопорядка уволили, но в городе уже начались акции протеста, которые затем вылились в беспорядки, погромы и грабежи. Местные власти призвали на помощь Национальную гвардию. Тем временем протесты перекинулись в другие города. В итоге более чем 40 городах был введен комендантский час, задержано свыше 4 тысяч человек за участие в манифестациях.

В воскресенье бывший советник Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс заявила CNN, что беспорядки, вызванные смертью Флойда, якобы могли быть организованы извне по "российской методичке". При этом она сама признала, что не в курсе, что по этому поводу думают представители спецслужб.