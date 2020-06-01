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01.06.2020 13:05
Рубрика: Власть

В МИД РФ ответили на обвинения в причастности к беспорядкам в США

Текст: Юрий Когалов
Интервью бывшего советника по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, в котором она обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США, вспыхнувшим из-за гибели афроамериканца от рук полицейских, стало идеальным примером пропаганды с использованием грязных методов манипулирования информацией, фейков и бездоказательных обвинений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, некоторое время назад ее партийные коллеги совершили ошибку, когда решили обвинять во всем, что им не по нраву, Россию. Они убедили себя и попытались убедить остальной мир, что во внутренних проблемах США виновата Москва.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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"Вы повторяете эту ошибку", - написала Захарова на своей странице в Facebook, обращаясь в Райс. "Ваше интервью CNN - прекрасный пример неприкрытой пропаганды", - отметила дипломат, обратив внимание, что в нем не было приведено никаких фактов, подтверждающих ее слова. "Я хотела бы напомнить вам, что социальные сети, которые, по вашему мнению, используются российскими агентами для разжигания протестов в американских городах, были зарегистрированы в Соединенных Штатах, принадлежат американцам и регулируются американскими законами", - подчеркнула Захарова.

"Вы снова пытаетесь разыграть российскую карту? Вы заигрались, пожалуйста, вернитесь в реальность", - призвала представитель МИД РФ. По ее мнению, было бы интересно посмотреть, как Райс выйдет к людям на улицах, посмотрит им в глаза и скажет, что их контролируют русские через YouTube и Facebook.

Напомним, уже почти неделю по всем Соединенным Штатам проходят акции протеста в связи гибелью в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Один из них надавил подозреваемому в использовании фальшивых денег коленом на шею. В итоге афроамериканец попал в больницу, где скончался. На следующий день всех четверых сотрудников правопорядка уволили, но в городе уже начались акции протеста, которые затем вылились в беспорядки, погромы и грабежи. Местные власти призвали на помощь Национальную гвардию. Тем временем протесты перекинулись в другие города. В итоге более чем 40 городах был введен комендантский час, задержано свыше 4 тысяч человек за участие в манифестациях.

В воскресенье бывший советник Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс заявила CNN, что беспорядки, вызванные смертью Флойда, якобы могли быть организованы извне по "российской методичке". При этом она сама признала, что не в курсе, что по этому поводу думают представители спецслужб.

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