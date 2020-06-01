В США задержаны более четырех тысяч протестующих

За участие в акциях протеста в США задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. Об этом сообщает Associated Press.

Из-за сложной обстановки комендантский час введен уже в 40 американских городах - Лос- Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Атланте, Денвере и Сиэтле. Более пяти тысяч бойцов нацгвардии пришли на помощь полицейским в 15 штатах.

Беспорядки начались в Миннеаполисе после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. К вечеру субботы акции протеста охватили несколько десятков крупных городов. Вышедшие на улицу люди призывают власти положить конец произволу стражей порядка, особенно по отношению к темнокожим.