В столице США введен комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом Боузер сообщила на своей странице в Twitter. Она отметила, что комендантский час в столичном округе Колумбия вводится с 23:00 31 мая до 06:00 первого июня. Также военнослужащие Национальной гвардии США будут оказывать поддержку местным полицейским, пишет ТАСС.

По данным CNN, комендантский час уже введен в 40 городах страны. Причиной массовых протестов стало жесткое задержание полицейскими 46-летнего Джорджа Флойда, в результате которого мужчина скончался. Сейчас власти проводят расследование.