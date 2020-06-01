Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы

У 52-летней российской юмористки, пародистки и актрисы Елены Воробей диагностирована новая коронавирусная инфекция. О чем она сообщила сегодня в своем Instagram.

"Заболела всё-таки. Об этом я узнала три дня назад... не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи", - рассказала Воробей. Поясняя их причину. Во-первых, артистка не знала, как воспримет это ее отец, который "сердечник" и человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, что "всех уже этот вирус достал до тошноты", и тут она опять напоминает о его реальном существовании - "ну и зачем???".

Но в конечном итоге Елена решила записать видео - чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как она - "состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать".

Главное здесь не нервничать, - дает совет юмористка. И если температура высокая и не сбивается - "не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т.к. есть опасность тромбов!" Кроме того, Воробей рекомендует "много пить жидкости - 5/7 литров!!! Ну, а всё остальное индивидуально".

Согласно приведенным симптомам, второй день недуга Елены "был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать".

"Все тело болело так, как будто меня битами били", - описала женщина. Далее успокаивая подписчиков: сегодня ей полегче, хотя "состояние явно не стабильное".

"Ждёмс, боремся", - подытожила она.

Елена Лебенбаум родилась в 1967 году в Бресте. Отец будущей артистки всю жизнь проработал слесарем в ЖЭКе, мать работала монтажницей и умерла в 2016 году от рака.

Елена окончила музыкальное училище в Бресте и в 1988-м перебралась в Ленинград, став студенткой Ленинградского театрального института, ЛГИТМиК, по классу "артист театра, эстрады и кино", окончив его в 1993-м.

Помимо множества памятных эстрадных номеров, снялась в фильмах и сериалах "Страсти по Анжелике" (еще как Лебенбаум), "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь" (сыграла сюрреалистичную горничную), "Улицы разбитых фонарей", "Двенадцать стульев" (2005 года, Фима Собак). Заслуженная артистка России.

Два года назад артистка была госпитализирована из-за проблем с сердцем.