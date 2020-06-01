Володин заявил об актуальности поправок в Конституцию

Время, прошедшее с момента принятия закона о поправке к Конституции РФ, доказало актуальность изменений Основного Закона. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты, которого цитирует пресс-служба ГД, напомнил, что с марта главная тема любых новостей - борьба с пандемией. И, несмотря на сложности, с которыми столкнулись россияне, их "продолжают интересовать изменения в Конституцию, за которые предстоит голосовать", подчеркнул Володин.

Это, в частности, доказывает тот факт, что к статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 млн пользователей. "И каждый день это число растет", - сказал Володин.

Спикер напомнил, что прохождение пика заболеваемости и постепенное возвращение к нормальной жизни позволили вернуться к вопросу о дате голосования. Ранее об этом говорил президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании, где была определена дата - 1 июля (этот день станет выходным).

- Время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения Основного закона, - считает Володин. - В первую очередь это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи.