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Зрители назвали победителей "Евровидения-2020"

Новости
    01.06.2020, 11:45
Текст:   Козьма Лоханкин

В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Little Big собрались на "Евровидение-2021"

Однако спортивный азарт, который "Евровидение" привычно вызывает у зрителей, не даёт им спать спокойно. Поэтому энтузиасты провели несколько опросов и "всенародное голосование", чтобы выяснить, кто победил.

Форматы голосования были разные - где-то они проходили во время трансляции шоу, где-то длилось в течение нескольких дней, сообщает "Экономика сегодня". Неудивительно, что и результаты оказались разными.

По одному из онлайн-опросов из 41 участника шоу "Европа зажигает огни" российская группа Little Big заняла только девятое место, а тройка лидеров выглядит так: Швейцария, Латвия, Армения.

Зрители из Австралии и Швейцарии присудили россиянам второе место, а первое отдали исландцам Daði og Gagnamagnið. Третье место в этом опросе заняла группа из Литвы The Roop. Первое место исландским музыкантам отдали и в Дании, что вполне объяснимо.

Кроме того, не стоит забывать, что по популярности Little Big значительно опережает конкурентов - клип на песню Uno продолжает бить рекорды в Сети.

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