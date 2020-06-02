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02.06.2020 13:00
Рубрика: Российский автопром

29-летний мотоцикл "Восход" нашли в гараже в заводской коробке

Текст: Валерий Карташов

Блогер Roma Urraco опубликовал фотографии раритетного мотоцикла "Восход" с приставкой "3М". Снимками с "охотником" за "капсулами времени" поделился подписчик.

"Восход-3М" 1991 года выпуска выглядит абсолютно новым. И в этом нет ничего удивительного, ведь мотоцикл вскрыли в гараже после консервации. Двухколёсный "железный конь" морковного цвета без каких-либо повреждений, но под тонким слоем пыли.

Фото: Пресс-служба Porsche.
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Пробег находки не сообщается. До наших дней даже сохранился заводской деревянный ящик, а также имеются документы, зеркала заднего вида и набор инструментов.

Мотоцикл отличался надёжностью, неприхотливостью и доступностью. Он оснащается одноцилиндровым двигателем с рабочим объемом 173 куб. см мощностью 15 л.с. Максимальная скорость составляет 105 км/ч, расход топлива около 4 литров на 100 км. Объём топливного бака 14 литров. Моторчик агрегатирован четырёхступенчатой КПП.

"Восход-3М" выпускался в период с 1983 по 1993 годы и является модернизированной версией "Восхода-3". К слову, на базе "ЗМ" был разработан трицикл "Восход-3М Кроха".

Ранее "РГ" рассказывала о редком мотоцикле "Восход-175 СМБ-3" также 1991 года выпуска. Модель создавалась специально для игры в мотобол.