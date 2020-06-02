CNN: Трамп призвал губернаторов к более жестким действиям

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник закрытую видеоконференцию с участием глав штатов. Запись этой встречи попала в СМИ.

Как сообщает CNN, хозяин Белого дома обвинил ряд губернаторов в слабости и призвал действовать более жестко для подавления протестов, вспыхнувших после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп выразил мнение, что за беспорядками в стране стоят левые радикалы. "Это движение, если вы его не подавите, будет все хуже и хуже", - цитирует ТАСС американского лидера.

Ранее волна беспорядков вынудила президента США укрыться в бункере. Когда манифестанты собрались у ворот Белого дома, агенты Секретной службы увели Трампа, его супругу Меланию и сына Бэррона в бункер. Президент провел в убежище около часа, прежде чем ему позволили вернуться в резиденцию.

Напомним, протесты в Миннеаполисе начались неделю назад. Полицейские, виновные в гибели Флойда, были уволены, но это не остановило манифестантов. Акции вспыхнули в других городах страны. За участие в них задержано уже свыше четырех тысяч человек.