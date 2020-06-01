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01.06.2020 09:53
Рубрика: В мире

Во время беспорядков в Вашингтоне Трамп спрятался в бункере

Текст: Юрий Когалов
Волна беспорядков, прокатившаяся по Вашингтону в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, вынудила президента США Дональда Трампа укрыться в бункере. Как переедает CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства и в правоохранительных органах, это произошло в пятницу вечером.

Когда манифестанты собрались у ворот Белого дома, агенты Секретной службы увели президента, его супругу Меланию и сына Бэррона в бункер. Президент провел в убежище около часа, прежде чем ему позволили вернуться в резиденцию. Как отмечают источники в правоохранительных органах, охрана президента действовала согласно протоколу (при повышении уровня угрозы до красного уровня, они обязаны сопроводить хозяина Белого дома в бункер, прежде он использовался во время террористических атак - прим. ред.).

Ситуация и впрямь была неспокойной. У ворот Белого дома собрались сотни протестующих, которые выкрикивали ругательства в адрес Трампа, бросали кирпичи и бутылки, подожгли несколько магазинов. Акции продолжались и на выходных. В воскресенье возле резиденции президента США манифестовали тысячи человек, в течение дня все шло мирно, но к вечеру, когда на площади остались несколько сотен протестующих, вспыхнули беспорядки, приведшие к столкновениям с полицией, которая применила в ответ слезоточивый газ. Беспорядки продолжались до утра понедельника (если к началу рабочего дня они не прекратятся, сотрудникам Белого дома рекомендовано не выходить на работу, а агентам Секретной службы не показывать удостоверение, пока они не попадут на охраняемую территорию - прим. ред.).

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В ответ на беспорядки мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час в городе. Он начал действовать с 23:00 31 мая и продлится до 06:00 1 июня. В этот период военнослужащие Национальной гвардии США будут оказывать поддержку местным полицейским. На данный момент комендантский час введен уже в 40 городах по всем Соединенным Штатам.

Акции протеста, а с ними и массовые беспорядки в стране начались почти неделю назад в ответ на гибель во время задержания полицейскими Миннеаполиса 46-летнего чернокожего местного жителя Джорджа Флойда. Виновные были уволены, но это не остановило манифестантов, в городе начались погромы и грабежи. Мэрия Миннеаполиса призвала на помощь Гражданскую гвардию. Тем временем акции протеста начались в других городах. За участие в них задержано уже свыше 4 тысяч человек.

Видео: RT

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