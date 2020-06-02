Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ

Очередное заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства намечено на ближайшую пятницу, 5 июня, которая пройдет в формате видеоконференции, пояснили в Постоянном комитете СГ.

Как ожидается, в заседании примут участие посол Беларуси в России, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, вице-премьер России Алексей Оверчук, а также государственный секретарь СГ Григорий Рапота, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, руководители министерств Союзного государства и представители Постоянного комитета.

Повестка заседания, уточнили в Посткоме, включает темы, посвященные актуальным аспектам двусторонних отношений. Планируется, в частности, рассмотреть вопросы торгово-экономического сотрудничества, касающиеся государственных закупок и устранения технических барьеров.

В сфере агропромышленного комплекса участниками заседания будет затронута тема поставок российской свиноводческой продукции в Беларусь и поставок белорусской плодоовощной продукции на территорию России. Одним из вопросов для рассмотрения является также осуществление транзита белорусских товаров через территорию России в адрес получателей других государств Евразийского экономического союза.

Кроме того, в рамках выполнения резолюции Высшего государственного совета Союзного государства сторонами будет заслушана информация о ходе работы по отмене роуминга на территории обеих стран.

В целях координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов СГ запланировано и рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета Министров и Высшего госсовета Союзного государства.