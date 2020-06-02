Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента ЕОК

Глубокие соболезнования в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха направил глава Беларуси, руководитель Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко в связи со смертью президента Европейских олимпийских комитетов, члена МОК Янеша Косьянчича, сообщили в пресс-службе президента РБ.

"Мировой спорт, - констатировал глава государства, - потерял одного из самых компетентных руководителей, личность планетарного масштаба. Его профессиональный и жизненный путь - пример человеческого достоинства, твердой воли и преданности делу воспитания молодежи на основе олимпийских идеалов и ценностей", - говорится в соболезновании.

Благодаря авторитету и личной поддержке Янеша Косьянчича, напомнил Лукашенко, белорусская столица успешно организовала II Европейские игры - яркий спортивный праздник мирового уровня.

"Его уход стал горькой большой утратой для международного олимпийского движения, которому он посвятил свою жизнь. Светлая память о Янеше Косьянчиче навсегда останется​ в сердцах родных, коллег и всей спортивной общественности", - говорится в траурной телеграмме.