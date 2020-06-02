Прятавшегося от COVID-19 жителя Приморья не будут ограничивать в правах

Отец троих детей, скрывавшийся с ними в лесу от коронавируса, не будет ограничен в родительских правах. Об этом сообщает администрация Кавалеровского района Приморья, в котором живет семья.

Эту информацию подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Школьники, вывезенные из леса в районную больницу для обследования, уже воссоединились с семьей. Их здоровье в порядке и ближайшее время они проведут у бабушки, пока отец приводит в порядок дом. Именно антисанитарное состояние жилищных условий стало поводом для органов опеки района поднять вопрос об ограничении мужчины в родительских правах.

Как сообщалось ранее, 39-летний житель Кавалерово Алексей Ивлев решил переждать пандемию коронавируса в лесу. Он вывез туда детей, которых воспитывает один, 15,14 и девяти лет. Поставил палатку, оборудовав быт всем необходимым для жизни в лесу. Тревогу по поводу отсутствия детей забили педагоги местной школы, когда ребята, обучаясь дистанционно, перестали получать домашнее задание.