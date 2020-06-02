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02.06.2020 03:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверки по случаям COVID-19 в детсадах Приморья

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратуры Находки и Пожарского района начали проверки, во время которых им предстоит выяснить, как соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство в детских садах, где зафиксированы случаи COVID-19. Ход проверок взят под контроль прокуратурой края.

"Надзорным ведомством также будет дана оценка полноте мер, принятых дошкольными образовательными учреждениями в целях охраны здоровья детей", - сообщает пресс-служба ведомства.

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О случаях COVID-19 в двух детских садах Приморья стало известно накануне. Коронавирус диагностировали у трех работников дошкольных образовательных учреждений в городе Находка и поселке Лучегорск. Сады временно закрыли, проводится эпидемиологическое расследование, идут лабораторные обследования контактных лиц.

Напомним, 29 мая власти края продлили до 15 июня включительно режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Приморье вчера составило 2049 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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